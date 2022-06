Tmw - Il Monza insidia il Napoli: Galliani prova il colpo Vida a parametro zero

Calciomercato Napoli - Napoli che lavora in vista della prossima stagione e valuta diversi acquisti low cost stile Anguissa e Juan Jesus. Tra i vari obiettivi c'è Vida che però piace anche al Monza. Dopo Andrea Ranocchia dall'Inter, già ufficiale, e Andrea Carboni del Cagliari che è vicino, Adriano Galliani pensa al colpo internazionale in difesa. Si tratta, come riportato da TMW, di Domagoj Vida che si libera dal Besiktas a parametro zero. Sul nazionale croato anche l'interesse del Napoli già emerso nelle scorse settimane che lo valuta come nuova possibile operazione 'alla Juan Jesus.