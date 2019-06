Tmw - Il Milan si muovo per Theo Hernandez, si punta al prestito con diritto di riscatto

Nelle ultime ore il Milan ha mosso dei passi importanti per cercare di arrivare a Theo Hernandez, talentuoso terzino sinistro di proprietà del Real Madrid e che a lungo è stato accostato anche al Napoli in questa sessione di mercato. A conferma di ciò ci sarebbe l'incontro avvenuto nella giornata di ieri tra il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ed il ragazzo, con tanto di foto pubblicata da "Chiringuito TV". Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb, l'intenzione del Milan è quella di chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto.