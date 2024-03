TMW - Idea Gollini per la Roma: i giallorossi pronti a puntare sul portiere se non verrà riscattato dal Napoli

Calciomercato Napoli. Pierluigi Gollini ha sempre risposto presente quando chiamato in causa, dimostrando il suo valore tra i pali. Il portiere è arrivato dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto ed il club azzurro sta valutando se procedere con la conferma.

Su Gollini ci sarebbe anche la Roma di De Rossi, a caccia di una valida alternativa a Svilar. Ecco quanto riportato da TMW:

Daniele De Rossi, per il suo modo di giocare anche col portiere, apprezza le caratteristiche di Pierluigi Gollini. Attualmente è in prestito dall'Atalanta al Napoli che potrebbe riscattarlo per una cifra intorno ai 7 milioni di euro (il 10% della cessione spetterà poi all'Aston Villa). Un'occasione low cost alla quale la Roma sta pensando, per avere un giocatore che possa da subito integrarsi con lo spogliatoio, visto che conosce molti dei suoi ex compagni in Under 21, e che dia garanzie tecniche all'allenatore.