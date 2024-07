TMW - Hermoso-Napoli, 1,5mln di differenza tra domanda e offerta! Il problema non sono le commissioni, ecco cosa trapela

Calciomercato Napoli - Non ci sono progressi per il passaggio di Mario Hermoso al Napoli, come racconta Tuttomercatoweb.

Hermoso-Napoli, le ultime

Permane una distanza fra la proposta formulata dal Napoli - un triennale da 3,5 milioni - e la richiesta, visto che Hermoso chiede 5 milioni all'anno per tre stagioni.