TMW - Hellas Verona, per l'attacco si complicano Idah e Bozenik. Si studiano Dessers e Djukanovic

Serie A - Si complicano le piste per l'attaccante che Sogliano vorrebbe regalare a Baroni prima della chiusura del mercato. Il Norwich ha rifiutato la proposta per il prestito di Adam Idah mentre per Robert Bozenik del Boavista sarà difficile battere la concorrenza del Siviglia. Profili alternativi potrebbero essere quelli di Cyriel Dessers, ex Cremonese oggi ai Rangers Glasgow per il quale servirà battere la concorrenza del Torino, mentre è complicato ad arrivare a Viktor Djukanovic dell'Hammarby (che vorrebbe almeno 8 milioni), in virtù dello status di extracomunitario del giocatore inoltre è probabile che se ne riparli solo per giugno