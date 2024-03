TMW - Hancko-Napoli: Il Feyenoord lo valuta almeno 30 milioni

David Hancko è tornato nelle mire del Napoli, ma la valutazione è davvero molto alta. Il difensore ceco, un passato alla Fiorentina quando era troppo giovane per lasciare traccia evidente di sé, è stato acquistato due anni fa dal Feyenoord per una cifra superiore ai dieci milioni di euro, in luogo dell'argentino Marcos Senesi, finito in Inghilterra al Bournemouth. Le ottime prestazioni hanno fatto lievitare la valutazione e, soprattutto, c'è l'interesse da mezz'Europa per lui.

Il Feyenoord però lo valuta più o meno come lo scorso anno, quando aveva chiesto 30 milioni a chi ha provato a fare un sondaggio. Dopo due stagioni di Eredivisie rischia di essere triplicato l'investimento fatto due estati fa.