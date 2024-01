Calciomercato Napoli - Ancora in stand-by la situazione legata ad Alessandro Zanoli, terzino classe 2000 in uscita dal Napoli soprattutto dopo l’arrivo di Pasquale Mazzocchi.

Mercato Napoli, Zanoli verso la Fiorentina?

Come riporta Tmw, la società aveva dato la sua parola al Genoa per la cessione a titolo temporaneo, ma finora questa non si è concretizzata e ora i rapporti tra i due club si stanno raffreddando. Non è escluso a questo punto il prestito a un’altra squadra in Serie A, con la Fiorentina che diventa una possibilità.