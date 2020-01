TMW - Gattuso non convinto di cedere Llorente. L'Inter non molla Giroud

Fernando Llorente potrebbe restare al Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, nonostante le voci dei giorni scorsi sul possibile inserimento dell'attaccante nella trattativa con l'Inter per Politano, il club azzurro non sarebbe convinto di poter fare a meno dello spagnolo, visto che Gattuso perderebbe caratteristiche ritenute fondamentali. Dall'altra parte Conte aveva già dato parola a Olivier Giroud, con il quale da settimane esiste un accordo per 30 mesi a 4 milioni di euro netti più bonus