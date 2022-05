Tmw - Gattuso di nuovo in Serie A: idea Cremonese post Pecchia

Calciomercato - Arrivano aggiornamenti riguardo il ritorno di Gennaro Gattuso in Serie A. L'ex allenatore del Napoli può ripartire dalla neopromossa Cremonese che punta ad un nuovo tecnico dopo la separazione con Pecchia. Ringhio ritroverebbe Ariedo Braida, suo dirigente al Milan. Come riportato da Tmw, la Cremonese sta valutando diversi profili tra cui anche come già raccontato Pippo Inzaghi.