TMW - Gabriel si allontana dal Napoli, futuro in Premier: l'Arsenal pronto a chiudere

Ultime calciomercato Napoli. Gabriel rischia seriamente di sfumare per gli azzurri. Lo conferma anche la redazione di Tuttomercatoweb, che sottolinea come l'Arsenal (ed anche lo United) siano ormai al testa a testa per il centrale brasiliano:

Gabriel Magalhaes si allontana dall'Italia. L'Arsenal, proprio in queste ore, sta cercando di chiudere per il brasiliano del Lille. Il Napoli, senza la cessione di Kalidou Koulibaly, non ha dato la zampata. Il Manchester United sta cercando l'inserimento last minute ma l'Arsenal vuole chiudere e portare Gabriel del Lille da Arteta. Intesa sulle cifre vicina, la corsa sembra con lo United.