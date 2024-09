Tmw - Folorunsho verso il reintegro, incontro nelle prossime ore: le ultime

Calciomercato Napoli, quale futuro per Michael Folorunsho prima finito ai margini e poi alla fine non più ceduto? Arrivano aggiornamenti in tal senso per quanto riguarda il centrocampista convocato anche da Luciano Spalletti per Euro 2024.

Calciomercato Napoli, novità in arrivo per Folorunsho?

Secondo quanto infatti riferiscono i colleghi di TMW confermando di fatto l’esclusiva di CalcioNapoli24, l’ex Verona potrebbe essere reintegrato ed è previsto un incontro tra le parti nelle prossime ore.

Per quanto riguarda invece la mancata partenza, il motivo è il seguente come si legge sul portale: “La Lazio ci ha provato fino in fondo, ma la richiesta è sempre stata più o meno la stessa: 12 milioni di euro più bonus, più un 30% sulla futura rivendita che ha fatto saltare il trasferimento all'Atalanta”.