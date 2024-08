Settimana prossima incontro chiarificatore Folorunsho-Conte: la posizione della SSC Napoli | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli, importanti novità in casa azzurra. Nella giornata di oggi la SSC Napoli ha ufficializzato la lista dei 25 giocatori alla Lega Calcio, dove a sorpresa compariva il nome di Micheal Folorunsho.

Conte-Foloronusho, incontro chiarificatore a fine mercato Napoli

Il centrocampista ex Bari e Verona dopo l'Europeo con l'Italia e la stagione positiva in Veneto aveva rinnovato il contratto col sodalizio partenopeo per 5 anni fino al 2029 con relativo adeguamento economico. Ebbene dopo la firma, però, in maniera del tutto inaspettata la stessa società campana l'aveva ceduto con un'operazione lampo all'Atalanta per un cifra superiore ai 15 mln. Soltanto l'infortunio di Scamacca e il budget dirottato dalla Dea su Retegui ha fatto saltare un affare di fatto chiuso in tempi record.

Quello che è successo dopo appartiene al mondo del calcio. Folorunsho, sorpreso dall'ok del Napoli e di Conte alla cessione, ha chiesto inevitabilmente spiegazioni. Da qui un diverbio col mister e la decisione di metterlo fuori rosa in attesa di una soluzione in uscita last minute. Per settimane il giocatore è stato corteggiato in maniera incessante dalla Lazio, che però ha messo sul piatto una formula non accettata dal ds Giovanni Manna, ovvero prestito con diritto di riscatto. Ora tutti si chiedono cosa succederà? CalcioNapoli24.it può anticiparvi in esclusiva che quasi certamente in settimana ci sarà un incontro chiarificatore tra le parti e il reintegro in rosa del giocatore non sarà soltanto di facciata. L'entourage del giorno già sta lavorando da giorni a questa ipotesi per riportare il sereno nei rapporti con il coach salentino e ripartire più forti e convinti di prima. Anche la SSC Napoli spinge per questa soluzione soprattutto per tutelare un proprio patrimonio tecnico ed e finanziario.