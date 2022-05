Calciomercato - Ultime di calciomercato sui cambi di allenatori. Rafa Benitez ha rifiutato la prima offerta dell'Espanyol per il ritorno in panchina. Come riportato da Tuttomercatoweb. l'Espanyol ha cercato di riportare in Spagna Rafa Benitez, ex tecnico di Liverpool e Valencia, esonerato dopo l'esperienza all'Everton però ha ringraziato e ha respinto il primo assalto.