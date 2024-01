TMW - Difficoltà per Mazzocchi? Il Verona può liberare Faraoni per il Napoli: la possibile formula dell'affare

Il Napoli continua a insistere per Pasquale Mazzocchi. L'esterno della Salernitana piace molto al club di Aurelio De Laurentiis ma per il momento, come raccolto da TMW, c'è ancora distanza tra le parti.

Mazzocchi-Napoli, le ultime

L'offerta è di circa 1,5 milioni di euro più bonus che consentirebbero di arrivare a 2. La richiesta è sempre di 4 milioni, con Walter Sabatini, nuovo dg della Salernitana, che non intende fare sconti e, più in generale, non vorrebbe neanche liberarlo.

Più facile arrivare a Marco Davide Faraoni: l'Hellas Verona può liberare l'esterno destro anche in prestito con il riscatto che sarebbe legato all'eventuale qualificazione alla prossima Champions League da parte del Napoli.