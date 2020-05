TMW, De Magistris: "Anche il Milan su Boga, Osimhen vuole la Premier. Kessie potrebbe salutare i rossoneri"

Ultime notizie mercato Napoli – Raimondo De Magistris, direttore di Tuttomercatoweb, , è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per boga bisogna fare attenzione al Milan ed anche al Chelsea, che potrebbe decidere di acquistarlo dal Chelsea per poi cercare di piazzare una plusvalenza. Per quanto riguarda, invece, Osimhen, c’è da dire che la volontà del ragazzo di approdare in Premier League. Il Milan vuole privarsi dei calciatori con ingaggi più alti nel tentativo di acquistare calciatori dai costi più contenuti. Kessie è tra i calciatori che guadagna di più e quindi potrebbe partire ma bisogna vedere la valutazione che ne faranno i rossoneri”.