TMW - De Laurentiis pronto a confermare Meret: solo un'offerta folle potrebbe far vacillare il patron, spunta la cifra

Calciomercato Napoli. Il futuro azzurro di Alex Meret resta in bilico: il giovane portiere, da quando è arrivato Gattuso, si è visto scavalcare da David Ospina ed ora chiede chiarezza in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il patron De Laurentiis vorrebbe puntare sul ragazzo anche per il futuro ed è pronto a blindarlo dopo un confronto con Gattuso. L'idea del patron è quella di ripartire dall'ex SPAL cedendo il solo Koulibaly per fare cassa: sull'estremo difensore si è mosso il Milan ma solo un'offerta tra i 35 e 40 milioni potrebbe far vacillare la dirigenza partenopea.