TMW - De Laurentiis deciderà il futuro di Perez e Ostigard: ADL può dare il via libera

Calciomercato Napoli - Si sta raffreddando sempre di pi√Ļ la trattativa che potrebbe portare¬†Nehuen Perez¬†al Napoli. Ne parla Tuttomercatoweb.

Ostigard¬†√® stato uno dei migliori nella gara di ieri all'Olimpico e potrebbe restare, con il club partenopeo che non ha pi√Ļ intenzione di cederlo a tutti i costi:

"La questione non è ancora chiusa del tutto, ma tutto dipenderà dalla volontà di Aurelio De Laurentiis che potrebbe decidere in prima persona di prendere il difensore dall'Udinese e dare il via libera alla cessione di Ostigard.

Per questioni legate alla lista Perez non potrebbe arrivare senza l'addio dell'ex Genoa. Se l'Udinese non cederà l'argentino non interverrà sul mercato in entrata, con il nome di Matteo Lovato che resta in stand-by"