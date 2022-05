Tmw - Cremonese: sostituto Pecchia, contatti col nuovo allenatore

Calciomercato - La panchina della Cremonese resta ancora un rebus da sciogliere. Dopo l'addio di Fabio Pecchia, destinato al Parma, con le firme attese per la giornata di domani, il club del Cavaliere Arvedi sta cercando il successore. Non ci sono solo i contatti per Massimiliano Alvini, le idee che portano a Gennaro Gattuso (complicata), e i rumors dell'ultima ora su Andrea Pirlo. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la Cremonese avrebbe preso contatti anche per Nenad Bjelica. Seguito anche dallo Spezia, che sembra però orientato sulla figura di Luca Gotti, il club grigionero avrebbe deciso ora di andare forte sull'allenatore cinquantenne di Osijek.