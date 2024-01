Calciomercato Napoli, arrivano conferme sul doppio trasferimento al Monza sia di Matija Popovic che di Alessio Zerbin.

Mercato Napoli, Popovic e Zerbin al Monza

Come infatti annuncia Tmw con firma di Niccolò Ceccarini, nelle ultime ore le due società hanno definito anche i dettagli per il doppio prestito fino a giugno. Risolto, quindi, la questione dopo il clamoroso scivolone del Frosinone che ha scoperto di non poter tesserare il talentuoso giocatore serbo.