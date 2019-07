Tra i nomi in uscita dal Napoli c'è anche quello di Amato Ciciretti. L'ex Benevento, infatti, fuori dal progetto tecnico e reduce da una annata negativa tra Parma ed Ascoli in Serie B, potrebbe provare a rilanciarsi ancora in cadetteria. Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb, infatti, sul talento romano ci sarebbero il Chievo e l'Empoli.