Ceccarini: "Osimhen-Napoli, Ounas e Ghoulam non inseriti nella trattativa con il Lille. Gabriel operazione separata, su Pezzella..."

Ultime notizie mercato Napoli - Niccolò Ceccarini, giornalista di Tuttomercatoweb Radio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Osimhen? Il giocatore ha chiesto tempo per capire se Napoli è la scelta giusta ed è normale considerando il fatto che su di lui ci sono tante squadre. Detto ciò, è importante che lui sia stato positivamente impressionato di tutto quanto ha vissuto a Napoli. Non c’è nessun ultimatum da parte del club azzurro al calciatore. Resta grande ottimismo, poi una volta ottenuto il sì si partirà con la trattativa con il Lille all’interno della quale non saranno inseriti, stando a quanto mi risulta, Ghoulam e Ounas. Gabriel? E’ una trattativa separata. Per fargli spazio deve partire Koulibaly. A tal proposito, c’è da dire che ci sono molte più certezze relative all’addio del polacco rispetto a quelle che ci sono per la cessione del senegalese. Pezzella? La Fiorentina lo valuta 20 milioni di euro”.