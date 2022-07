Calciomercato Napoli - Arrivano notizie di mercato sul trasferimento di Belotti in Germania. Il giocatore svincolato è pronto a firmare un nuovo contratto. Svelato il club interessato al giocatore nelle ultime ore. Come rivelato da Tmw, il Borussia Dortmund cerca un attaccante per sostituire lo sfortunato Haller, costretto a fermarsi per un tumore ai testicoli. Il nome nuovo dell'ultima ora è quello di Andrea Belotti.