Napoli - Il Bari dopo aver sciolto il nodo allenatore e presentato Gaetano Auteri è pronto a rinforzare la rosa per puntare alla promozione in Serie B. Secondo la nostra redazione il neo tecnico avrebbe chiesto il regista Carlo Di Risio, classe ‘91, allenato a Catanzaro. Per l’attacco invece il il club biancorosso starebbe puntando anche su Alfredo Bifulco, classe ‘97 reduce dall’esperienza alla Juve Stabia in B (26 presenze e due reti), ma di proprietà del Napoli.