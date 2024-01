Calciomercato Napoli - Spunta anche la pista Cyril Ngonge in casa partenopea per questa sessione invernale. Ma il club di Aurelio De Laurentiis non è l’unico ad aver messo gli occhi sul giocatore del Verona.

Mercato Napoli, piace Ngonge

Come infatti riporta Tmw, ci sono anche Fiorentina e Milan sulle tracce del calciatore. In particolare la Viola che si è spinta a un’offerta da 10 milioni, però rifiutata dai veneti, che chiedono invece 12-13 milioni. Ngonge resta comunque in uscita, poiché l’Hellas vuole monetizzare.