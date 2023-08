Calciomercato Napoli - In uscita dalla Fiorentina e accostato anche al Napoli, arriva una nuova offerta per Sofyan Amrabat. Secondo quanto infatti riportano i colleghi di Tmw, dopo il Man United si è fatto avanti anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone. La richiesta, però, è solo in prestito al momento.Â