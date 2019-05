Alberto Grassi è pronto a riprendersi la scena dopo l'ultima sfortunata stagione. L'infortunio al ginocchio l'ha tenuto lontano dai campi per quasi tutta la stagione: proprio per questo sembra improbabile un suo ritorno alla base, a Napoli. Il centrocampista del Parma, in prestito dal Napoli, piace a Cagliari ed Udinese: i due club di A lo seguono con particolare interesse. A riportare la notizia la redazione di Tuttomercatoweb.com.