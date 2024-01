TMW - Al Shabab su Politano, offerti 12mln al Napoli e 7 all'attaccante! Matteo può dire no ad una condizione

√ą confermata l'offerta dall'Arabia per Matteo Politano, ala del Napoli in scadenza il 30 giugno del 2025. Lo annuncia Tuttomercatoweb.

Mercato Napoli, Al Shabab su Politano

L'Al Shabab ha fatto una proposta da circa 12 milioni al club azzurro che, però, ne chiede 15. Distanza non enorme ma che dev'essere colmata in caso gli arabi volessero chiudere per il giocatore. Molto alta anche l'offerta per lo stipendio: 7 milioni netti all'anno e contratto fino al 30 giugno del 2027.

Politano per√≤ √® pronto a dire di no alla proposta araba per rinnovare.¬†Stessa lunghezza contrattuale, cio√® tre anni e mezzo, ma accetterebbe uno stipendio ben pi√Ļ basso di quanto paventato dai sauditi. Ora guadagna 2,2 milioni di euro all'anno, la fumata bianca potrebbe esserci intorno ai 3 pi√Ļ bonus.