TMW - Affare David, il Napoli vuole uno sconto dal Lille: le cifre del possibile trasferimento

Calciomercato Napoli - A Milano, la scorsa settimana, c'è stato un summit fra Giovanni Manna, prossimo direttore sportivo del Napoli, e l'entourage di Jonathan David, attaccante del Lille e della nazionale canadese. Ne parla Tuttomercatoweb.

Gli azzurri hanno deciso di metterlo nel mirino, nelle ultime nove partite ha segnato dieci gol. Ma quanto costerebbe Jonathan David al Napoli?

"David gradisce la destinazione e la Serie A, rimane da convincere il Lille perché se a gennaio chiedeva 35-40 milioni, ora il prezzo è risalito sui cinquanta. Il Napoli vorrebbe uno sconto considerati gli ottimi uffici fra i club, scendendo intorno ai 35 più bonus. La distanza non è poca, il Milan resta interessato se non dovesse andare in porto la trattativa per Zirkzee"