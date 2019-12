TMW - ADL vuole un centrocampista e spinge per Torreira: le ultime

Ultime notizie calcio Napoli - L'editoriale di Gianluigi Longari su Tmw: "De Paul come è ormai noto, è il principale quanto complicato primo obiettivo dell'Inter per fornire qualità alla linea mediana. La spesa da mettere in preventivo, Udinese permettendo, non è di poco conto, ed allora occhio alle altre possibilità. Tra queste il profilo che sta prendendo piede è quello di Kulusevski. De Laurentiis ha ammesso che anche il Napoli è alla ricerca di un centrocampista di qualità e dall’Inghilterra si spinge per Torreira. Per non parlare delle uscite che la Juventus dovrà mettere in preventivo, e per finire con l’enigma Ibrahimovic. In Italia solo il Milan sembra effettivamente in corsa per lo svedese, ma la fumata bianca non è ancora arrivata e le parole di Maldini non spingono all’ottimismo. Con uno come Zlatan, del resto, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo".