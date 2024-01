TMW - Accelerata Napoli per il difensore centrale: servono 20 milioni per Perez, c'è l'apertura di Theate

Archiviata la finale di Supercoppa con la sconfitta contro l'Inter, il Napoli darà adesso un'accelerata finale al suo mercato invernale. Il club partenopeo che ha già definito tre acquisti ha intenzione di arrivare al 1° febbraio con altri due volti nuovi. L'ha ammesso lo stesso De Laurentiis, direttamente da Ryad: "Arriveranno altri due calciatori", ha dichiarato nel post-partita. Nel mirino della società partenopea un centrocampista e soprattutto un centrale, innesto imprescindibile a maggior ragione dopo il passaggio alla difesa a tre. Negli ultimi giorni, le attenzioni della dirigenza partenopea si sono concentrate soprattutto su due nomi: Nehuen Perez, centrale di piede destro classe 2000 dell'Udinese, e Arthur Theate, centrale di piede mancino classe 2000 di proprietà del Rennes. Per Perez ci sono stati dei contatti anche nella giornata di ieri.

L'accordo col calciatore ancora non c'è, ma la distanza tra domanda e offerta (a Udine guadagna 1.1 milioni netti a stagione) non è difficile da colmare. L'intesa complicata è invece quella con l'Udinese. La famiglia Pozzo non è infatti intenzionata a cedere il calciatore: dopo 21 giornate la classifica è preoccupante, solo un punto di vantaggio sull'Hellas terzultimo. Una graduatoria che ha ulteriormente irrigidito Gino Pozzo ora intenzionato a cedere il centrale ex Atletico Madrid solo per 20 milioni di euro. Un rialzo importante, che ha aperto in casa Napoli una riflessione interna perché De Laurentiis, che pensava di chiudere con un'offerta da circa 15 milioni di euro, sta ora valutando se rilanciare o meno.

Sul piatto della bilancia c'è anche Arthur Theate, coetaneo di Nehuen Perez ma di piede mancino. Il difensore ex Bologna ha una valutazione di mercato simile a quella del centrale argentino, circa 20 milioni di euro. E ha già fatto trapelare il suo gradimento per la destinazione partenopea. Ora la palla passa al Napoli, club che in questo caso non ha ancora formulato alcuna offerta ufficiale al Rennes