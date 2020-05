TMW - A gennaio contatto Napoli-Juric, poi Gattuso ha raccolto consensi: con il croato potevano arrivare tre giocatori del Verona

Ultime calciomercato Napoli. A meno di clamorosi colpi di scena, l'anno prossimo sarà ancora Gennaro Gattuso l'allenatore del Napoli. Arrivato per sostituire Carlo Ancelotti a dicembre, l'ex Milan ha raccolto consensi riuscendo a risollevare, fino all'emergenza Coronavirus, una stagione molto complicata.

La sua permanenza in azzurro non era però così scontata all'inizio: come riportato da Tuttomercatoweb, a gennaio il Napoli ha avuto contatti con Ivan Juric. Il tecnico dell'Hellas Verona, una delle sorprese della stagione, era stato individuato come l'ideale per far partire un nuovo progetto basato sui giovani ed il bel calcio. Il suo eventuale arrivo, avrebbe poi reso ancor più rovente le trattative sull'asse Napoli-Verona: oltre al già sicuro Rrahmani, anche Kumbulla e Amrabat avrebbro avuto maggiori chance di approdare all'ombra del Vesuvio.