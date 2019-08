Tuttosport - Werner-Napoli, ADL può investire 70 milioni! E' il piano B a James e Icardi

Calciomercato Napoli - Il Napoli, come riportato da Tuttosport, continua la ricerca di giocatori di qualità. Carlo Ancelottiha indicato la caratteristica essenziale, ha fatto dei nomi e non si è mai discostato dalla sua linea: il Napoli si migliora solo alzando il livello in attacco. James Rodriguez, ma anche Mauro Icardi e Hirving Lozano hanno in comune le qualità che servono per migliorare il Napoli. Se nessun affare andasse in porto, il Napoli non si farà trovare impreparato e il summit di mercato tra De Laurentiis e Ancelotti di giovedì a Castelvolturno è servito anche a varare il piano B, si tratta di Timo Werner del Lipsia. Il calciatore è in scadenza 2020 e il prossimo anno potrebbe andare via a parametro zero, in più ha una clausola rescissoria da 70 milioni valida per 10 club, e tra questi non compare il Napoli: Juventus, Bayern, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcellona, Manchester City e United, Chelsea, Liverpool, Psg. Nella lista ci sono anche i nomi di Kevin Lasagna e Rodrigo De Paul.

Timo Werner-Napoli: è l'alternativa a James, Icardi e Lozano