Accostato al Napoli, assalto di Milan e Inter a Thuram: è sfida con un top club

Notizie Napoli calcio - Marcus Thuram può rappresentare una ghiotta occasione di calciomercato: il 25enne attaccante francese è in scadenza di contratto con il Borussia M'gladbach ed in estate si libererà a parametro zero.

Napoli-Thuram, pista in salita

Thuram è stato accostato anche al Napoli nel recente passato, ma ad oggi sono altre le squadre in pole position. Secondo La Gazzetta dello Sport c'è l'Inter che è pronta ad offrire ben 5 milioni d'ingaggio per superare la concorrenza. Anche il Milan ci sta riflettendo, soprattutto se dovessero dire addio ad Origi oltre che ad Ibrahimovic.

Le due società meneghine, però, dovranno fare i conti con il Barcellona che è piombato sul calciatore.