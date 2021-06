Thorsby al Napoli, Repubblica: offerti 6 mln più bonus, parti vicinissime! Placet di Spalletti

Calcio mercato Napoli importanti novità da Genova. Secondo Repubblica Morten Thorsby, 25 anni, norvegese, rivelazione dell’ultimo campionato, grazie anche alla fiducia ricevuta da Ranieri che su di lui ha sempre puntato ritenendolo insostituibile, è il giocatore più ricercato della Sampdoria. A bussare alla porta del presidente Ferrero sono state tante squadre

Calciomercato Napoli, assalto a Thorsby

Secondo quanto riferisce Repubblica edizione Genova la prima a chiedere informazioni su Thorsby è stata la Lazio. E poi snocciolaPiaceva il suo dinamismo, il possibile arrivo di Sarri ha raffreddato però l’interesse, non essendo il norvegese altrettanto abile nella costruzione. A quel punto in pole è passata l’Atalanta, a cui importa meno il fatto che il norvegese non disponga di piedi buoni. Gasperini ama molto anche il combattimento, tiene alla fisicità, per lui il centrocampista sarebbe assai utile, con la sua capacità di vincere quasi tutti i contrasti aerei e di recuperare molti palloni. Il club di Bergamo si è detto pronto a fare un’offerta, ma ora rischia di essere bruciato dal Napoli, che si è mosso con decisione, segno di un acquisto gradito al nuovo allenatore Spalletti. De Laurentiis, il patron del club campano, vorrebbe chiudere l’operazione sulla base di 6 milioni più bonus. La Samp valuta Thorsby 7,5 milioni, le parti non sono distanti.