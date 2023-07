Thiago Motta blocca Lucumi, niente Napoli per il centrale colombiano!

Calciomercato Napoli - Il 10 e l’11 luglio si dovranno presentare tutti per il raduno del Bologna. nazionali compresi. Thiago Motta non ha fatto sconti nemmeno per chi è interessato dal mercato ed è accostato al Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Mercato Napoli, stop da Thiago Motta

Si presenteranno quindi anche coloro che son... sospesi: