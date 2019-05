Calciomercato Napoli - Theo Hernandez, terzino sinistro di proprietà del Real Madrid, è uno dei profili che pià interessa al Napoli per quanto riguarda la fascia. Per niente sicure le permanenze di Mario Rui ed Elseid Hysaj. A tal proposito Giuntoli vuole tutelarsi. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il ds del Napoli parla di continuo con il suo agente Quilon, lo stesso Josè Maria Callejon.