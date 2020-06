The Sun - Koulibaly sarà venduto, vuole la Premier League: il Chelsea di Lampard può offrire oltre 70 milioni

Calciomercato Napoli - Arrivano notizie di mercato per il Napoli direttamente dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato dal The Sun il Chelsea di Lampard sarebbe intenzionato ad una maxi offerta per l'acquisto di Kalidou Koulibaly.

Koulibaly

Calciomercato: Koulibaly-Chelsea

Secondo il noto tabloid inglese, Frank Lampard si sta guardando intorno. Per rinforzare la difesa c'è Kalidou Koulibaly, che come riporta il The Sun, lascerà sicuramente Napoli e vuole approdare in Premier League. Sarà battaglia con Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Liverpool e Barcellona per la sua firma. Intanto, pare che il Chelsea sia disposto a presentare un'offerta di oltre 75 milioni di euro per lui.