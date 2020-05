The Guardian - Affare Boga, il Chelsea non utilizzerà la clausola di riacquisto dal Sassuolo! Napoli sempre interessato, possibile una percentuale sulla rivendita

Il Chelsea ha deciso di non utilizzare la clausola di riacquisto per l'attaccante esterno franco-ivoriano Jérémie Boga del Sassuolo, secondo quanto affermato dal quotidiano inglese The Guardian: il club londinese starebbe negoziando con il Sassuolo per includere una clausola relativa ad una percentuale sulla prossima rivendita per l'esterno ivoriano.

Il Chelsea aveva una clausola di riacquisto di circa 13 milioni di sterline (al cambio circa 14,5 milioni di euro), ma ora avrebbe deciso di provare a ottenere una percentuale di una vendita futura. Il Napoli - conferma The Guardian - è uno dei club interessati a Boga a partire dal suo allenatore Gennaro Gattuso.