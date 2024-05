TgR Lombardia - Gasperini verso la permanenza all'Atalanta, domani il comunicato ufficiale

Calciomercato Napoli - Da Bergamo confermano che Gian Piero Gasperini non dovrebbe approdare al Napoli. Il tecnico avrebbe scelto di restare all'Atalanta dopo l'incontro con la famiglia Percassi. Ecco quanto riportano i colleghi del TGR Lombardia:

"C'è aria di rinnovo del contratto a Bergamo, dove in queste ore si sono incontrati il presidente dell'Atalanta Percassi e l'allenatore Gasperini. I due si sono incontrati in un ristorante della città, e secondo i rumors hanno parlato del futuro e anche della rosa.

Se dunque tutto sembra procedere verso una conferma del felice matrimonio tra la Dea e il tecnico dell'Europa League, pare invece allontanarsi la tentazione Napoli per l'allenatore di Grugliasco. Ma solo in giornata (sabato) dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale.

Nella serata il vertice societario ha lasciato a piedi la sede del suo gruppo in via Paglia da un'uscita secondaria, mentre intorno alle sette e un quarto di sera è passato in auto il tecnico, seguito dall'autista dello stesso Percassi.

Difficilmente, come si è detto prima di sabato pomeriggio verranno diramati comunicati dalla società circa l'esito del confronto. I colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 con opzione per un altro anno sono comunque già in corso dal giorno dopo la conquista dell'Europa League a Dublino: allenatore e presidente si sono già visti in sede a Zingonia".