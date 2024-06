Terminato il summit Conte-Giuffredi, l'allenatore del Napoli ha lasciato l'hotel: l'agente è ancora con il ds Manna

Calciomercato Napoli - Appena terminato il summit - quasi due ore di durata, dalle 15.31 in poi - che ha visto protagonisti l’allenatore del Napoli Antonio Conte, il direttore sportivo Giovanni Manna e Mario Giuffredi, procuratore di diversi calciatori azzurri tra cui il capitano Giovanni Di Lorenzo, sul cui futuro non c’è ancora certezza.

Caso Di Lorenzo, ultime sul summit tra Conte e agente

L’allenatore azzurro ha lasciato il Grand Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele con il fratello Gianluca da una uscita secondaria, raggiunti da un'autista dell'hotel con il loro suv, beffando una trentina di tifosi presenti all'esterno per incrociare il nuovo allenatore azzurro. Ancora all'interno sia Giovanni Manna che Mario Giuffredi.

L'incontro tra Antonio Conte e Mario Giuffredi si è tenuto sul rooftop del Grand Hotel Parker’s, con vista sul golfo di Napoli.

Poco più di 24 ore in città per il nuovo allenatore del Napoli, che ha visionato il centro sportivo di Castel Volturno con il suo staff (il suo vice Cristian Stellini, suo fratello Gianluca, il preparatore atletico Costantino Coratti, i collaboratori Gabriele Oriali, Mauro Sandreani ed Elvis Abbruscato); ha incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, nonché primo abbraccio con i tifosi, con tante fotografie scattate con i sostenitori azzurri incontrati in città.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato del Napoli Andrea Chiavelli avevano lasciato il Grand Hotel Parker’s al Corso Vittorio Emanuele subito dopo pranzo, a seguito di un summit con il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna e lo stesso Antonio Conte. In precedenza anche Gianluca Grava aveva lasciato il Parker's, non sottraendosi ad alcuni selfie con i tifosi presenti all'esterno.