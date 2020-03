Tentazione Jovic per il Napoli: il serbo non è felice a Madrid, ma il Real non vuole rimetterci 60mln

Notizie - Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid, non è un uomo felice in Spagna e potrebbe essere un nome spendibile per il Napoli sul mercato in entrata. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Sperava di esserlo nel momento in cui è arrivato al Real, poi ha scoperto cosa significhi giocare in un club del genere, con pressioni che soffocano, e si è dovuto arrendere alle scelte di Zidane: le statistiche ingannano, perché le ventiquattro presenze concesse al bomber serbo equivalgono miseramente a 770 minuti complessivi, meno di nove partite insomma. E per lui due gol. Ma Jovic è costato sessanta milioni di euro e nessuno, neanche il Real Madrid, è disposto a rimetterci: si vedrà come cambierà il calcio, cosa succederà quando si potrà riprendere”