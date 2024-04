Tempestilli: "Zaniolo-Napoli? Sarebbe la piazza ideale! Chi discute il suo talento non sa molto di calcio"

Calciomercato Napoli - Antonino Tempestilli, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Chi discute il talento di Zaniolo non sa molto di calcio, ma il talento senza testa si va a farsi benedire. E’ una componente importante, chi ti sta vicino deve aiutarti per far emergere questo talento.

Conte con Zaniolo? E’ la persona giusta per far emergere questo talento. Zaniolo ha fatto esperienza in questi tempi, s’è reso conto che in alcune situazioni ha sbagliato e ci auguriamo che lui possa tornare ad essere quel calciatore che abbiamo visto in certi momenti. Con Conte tutti tirano il meglio da loro stessi.

Napoli? Sarebbe la piazza che può dare tanto a Zaniolo se riesce ad esprimersi. Troverebbe un ambiente che potrebbe dargli la spinta necessaria per ricostruirsi”