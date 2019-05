"Pronto Sarri?". Agnelli chiama il tecnico per chiedergli la disponibilità ad allenare la Juve: primi contatti già domenica sera, il retroscena

Prossimo allenatore Juve - "Pronto Sarri?". E questo il titolo in prima pagina della Gazzetta dello Sport che approfondisce i contatti tra l'ex tecnico del Napoli, idolo dei tifosi partenopei, ed Andrea Agnelli.

Il presidente bianconero ha scelto lui per la panchina Juve ed avrebbe chiamato Sarri per chiedergli la disponibilità a diventare il nuovo allenatore Juve:



"L’ultima indiscrezione di mercato parla di un contatto tra Andrea Agnelli e Sarri relativo a domenica sera. Il dettaglio si aggiunge al gradimento (noto) della Juventus per l’allenatore con la sigaretta: Sarri nel 2017-18 ha fatto paura alla Juve – i 91 punti del Napoli non sono uno scherzo… – e in questi mesi ha conquistato la finale di Europa League nonostante rapporti complicati con parte del Chelsea. Roman Abramovich è molto tentato dal cambiamento di allenatore e dalla prospettiva Frank Lampard, grande ex ora in panchina per il Derby. La possibilità che Sarri vada alla Juventus, anche per questo, esiste decisamente. I tifosi della Juve magari gradirebbero altri nomi, i tifosi del Napoli probabilmente resterebbero delusi, ma questi non sono reali ostacoli alla trattativa"