L'esperto di calciomercato Sacha Tavolieri ha dato le ultime su Amuzu:

"Vi abbiamo svelato qui per primi i colloqui tra Francis Amuzu e il Gremio Porto Alegre... L'ala belga ha detto "SÌ" oggi per unirsi al Brasileiro! Come rivelato il 30 gennaio, l'Anderlecht otterrà 1,5 milioni di dollari, quindi 1,2 milioni di euro, da quell'accordo. Amuzu riceverà 2 milioni di dollari a stagione per 2 anni, come rivelato anche venerdì scorso".