Rai - Contatto Napoli-Bologna per Svanberg, ma prima va ceduto Fabian Ruiz: le cifre dell'operazione

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis continua nella sua opera di ringiovanimento: il prossimo step è dare nuova energia al centrocampo a disposizione di Spalletti ed il rinforzo giusto pare essere stato individuato in Svanberg del Bologna.

Dell'operazione Svanberg-Napoli ne ha parlato anche il giornalista ed esperto di calciomercato Ciro Venerato al Tg Sport Mattina. Ecco quanto rivelato:

Arrivano conferme da Bologna su l'interesse del Napoli per Svanberg. Si è registrato verso fine settimana un colloquio ( per ora informale) tra i dirigenti delle 2 società ( da sempre in ottimi rapporti). Ma il Napoli ha fatto presente che solo dopo la cessione di Fabian Ruiz potrà definire ufficialmente la trattativa. Il Napoli ha conosciuto la valutazione del giocatore (10 milioni richiesta. 7 l'offerta) gradito a Luciano Spalletti.