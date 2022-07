Napoli su Svanberg! Offerta Giuntoli, telefonata al Bologna: può fare due ruoli, cifre e dettagli

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi a pochi giorni dall'inizio della stagione 2022-23. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport in edicola il ds azzurro si sta cautelando nel caso uno o entrambi i centrocampisti in bilico dovessero partire. L’identikit è già stato tracciato: Mattias Svanberg, 23 anni di proprietà del Bologna.

Svanberg Napoli calciomercato

Svanberg-Napoli, ritorno di fiamma

Il giovane svedese è sempre piaciuto al Napoli calcio, lo ha confessato persino pubblicamente Aurelio de Laurentiis a fine maggio, quando ci furono i primi contatti, che parevano non avessero futuro. E invece, niente è scontato, men che meno il tramonto di un’idea che il Napoli tiene lì.

Il centrocampista scoperto dall'ex area scouting Napoli guidato da Marco Zunino va in scadenza tra un anno esatto e la sua volontà di rinnovare è prossima allo zero. Il Napoli dal canto suo deve fare i conti con le situazioni in bilico di Fabian Ruiz (valutato sempre 30 milioni nonostante sia in scadenza) e Diego Demme che reclama più spazio. Per questo motivo la squadra mercato partenopea non vuole farsi trovare impreparata ed ha bussato alle porte del Bologna.

Svanberg al Napoli, la valutazione

Quindi, qualcosa può succedere: Giovanni Sartori, il diesse del Bologna, non ha alcuna intenzione di svendere; Cristiano Giuntoli non sembra avvia voglia di «strapagare»; e però al momento tra i 13 milioni che sognano a Casteldebole e i sette (massimo) che intenderebbero investire a Castel Volturno c’è tutto un mondo.

Secondo il Corriere dello Sport Mattias Svanberg è un vecchio pallino dell'area tecnica azzurra, perché può agire da mezzala o è mediano che funge da filtro protettivo dinnanzi alla difesa, è soprattutto una natura ampia di centrocampista che ha margini di miglioramento e che tiene vivo il «progetto» di rinnovamento e di ringiovanimento. E poi è in Italia da quattro anni, ha già centoventitré presenze con il Bologna, non dovrebbe ambientarsi, non troverebbe difficoltà di inserimento