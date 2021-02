Suning congela le mosse dell'Inter: bloccato per ora il trasferimento di Maksimovic a parametro zero

Ultime calcio Napoli - Una delle prime conseguenze della vicenda societaria, con Suning che ha congelato i conti per via delle trattative per cedere l’Inter o quote di essa è ovviamente lo stallo sul mercato. Ne parla Tuttosport.

“Sono queste le settimane che vengono utilizzate, per esempio, per chiudere i contratti con i giocatori in scadenza il 30 giugno, i cosiddetti parametri zero. Negli scorsi mesi l’Inter ha messo nel mirino diversi profili. Il centrocampista olandese del Liverpool Georginio Wijnaldum, Rui Silva portiere del Granada, e poi diversi difensori, fra cui Maksimovic del Napoli, Mustafi dell’Arsenal e Mandi del Betis”