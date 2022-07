Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Al termine del quarto allenamento in ritiro della squadra azzurra, Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, in compagnia di Pompilio, sono rimasti a lungo per circa 20 minuti per un summit fra campo e mercato sul terreno di gioco di Carciato. Il ds della SSC Napoli si è anche intrattenuto in una telefonata sul campo, per poi tornare a confrontarsi con Spalletti e Pompilio.

