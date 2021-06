SSC Napoli, la radio ufficiale - Vice Meret, gli azzurri pensano a Mirante! Smentite su Pelkas

Ultime notizie mercato Napoli - Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il vice di Meret per la prossima stagione potrebbe essere un altro numero uno di Castellammare, vale a dire Antonio Mirante. Il portiere è svincolato e quindi sarebbe un colpo a parametro zero. Pelkas, invece, al momento non rientra tra gli obiettivi del Napoli. Ci arrivano smentite in tal senso".