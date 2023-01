SSC Napoli, la radio ufficiale - Triplo affare con la Sampdoria: ecco quando sarà ufficiale, la data

Calciomercato Napoli - È ormai praticamente tutto fatto per l'acquisto del terzino polacco Bereszynski, che andrà ad occupare il ruolo di vice Di Lorenzo con Zanoli che passerà in prestito in blucerchiato. E con il rientro dal prestito in azzurro del portiere Nikita Contini. Ma cosa manca per l'annuncio ufficiale? E quando Bereszynski passerà definitivamente in azzurro? Considerando tra l'altro che domenica c'è proprio Sampdoria-Napoli.

Come racconta il direttore Valter De Maggio nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli,

"Prima di domenica verrà ufficializzato il triplo affare: Bereszynski al Napoli con Zanoli alla Samp fino al 30 giugno prossimo e col rientro di Nikita Contini dal prestito. Siamo ai dettagli ormai, verrà formalizzata tra domani e dopodomani, al massimo nella giornata di sabato: quindi prima di Sampdoria-Napoli".